Американские ученые считают, что коронавирус не исчезнет с приходом лета и тепла

Американские ученые не считают, что с приходом тепла распространение коронавируса нового типа остановится. Пример Китая показал, что коронавирус распространяется стремительно даже при высокой температуре.



Об этом сообщает телеканал CNN.



Соответствующие мнение члены Национальной академии наук США выразили в письме, направленном в Белый дом.



"Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности. Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - говорится в письме.



В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

