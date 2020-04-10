МИД РФ: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



"Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны. Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа".



Памятник Коневу установили в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Его возвели на средства местных жителей в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от гитлеровцев в мае 1945 года и сохранил здания.



В сентябре 2019 года власти района Прага-6, где находился памятник, решили перенести его или передать частным владельцам. Третьего апреля монумент Коневу сняли с постамента.



Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек назвал снос памятника позором для страны. Овчачек указал на то, что маршал освободил лагерь смерти Освенцим и Чехословакию от немецких нацистов.



В свою очередь, российское посольство выразило МИД Чехии решительный протест.



Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским воинам.

