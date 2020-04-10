Шмыгаль: необходимо подготовить новые стандарты жизни

После жестких карантинных мер на Украине власти должны подготовить новые социальные стандарты, о чем заявил глава правительства Денис Шмыгаль. "Мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.

На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - заявил Шмыгаль.



По его словам, совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.



"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - добавил глава Кабмина.



Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать совместно ради благосостояния украинцев.



"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", - добавил он.

