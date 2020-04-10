В Италии число жертв пандемии превысило 18 тысяч

В Италии за минувшие сутки скончались 610 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии в четверг, 9 апреля.



Общее количество погибших за время пандемии достигло 18279 человек. Выздоровело 28470 пациентов – 1979 за последние сутки.



Общее число заболевших (с учетом умерших и выздоровевших) достигло 143626 человек.



Продолжают болеть 96877 человек (рост на 1615 по сравнению со вчерашним днем), из них 64873 пациента лечатся дома (+1789), 28399 госпитализированы (-86), еще 3605 находятся в отделениях интенсивной терапии (-88).



Сейчас Италия занимает первое место в мире по количеству жертв коронавируса и третье по числу заболевших, уступая лишь США и Испании.

