Торговля в ступоре и саранча в придачу

Единственный товар, который сейчас ходит по миру беспрепятственно – это безналичные деньги. Даже наличные доллары оказались проблемой, когда Америка закрыла авиасообщение с другими странами. Мировая торговля упала на 10%, и это только начало кризиса. Страны одна за другой вводят ограничения на экспорт. Американцы уже взвыли от отсутствия индийских фармпрепаратов. В ООН беспокоятся, что из-за ограничений в торговле продовольствием в Африке, где урожай съеден невиданным по масштабу нашествием саранчи, скоро начнется голод. А это может быть еще хуже, чем коронавирус.



Чтобы добыть долларовые купюры, нашему правительству и Нацбанку пришлось подсуетиться по дипломатическим каналам. И в результате, как сообщалось, НБУ все-таки получил из-за границы партию наличного доллара и передал системно важным банкам $130 млн. в обмен на безналичный эквивалент.



Но самолеты с долларами – это жизненно важный вопрос государственного значения, который решался на самом высоком уровне для сохранения стабильности гривны. Никто не будет заботиться о проблемах конкретного производителя, который не может получить сырье или комплектующие и останавливает из-за этого всю цепочку производства. Даже если это производство медикаментов.



Самое обидное, что нет беспокойства и о людях, ответственных за перемещение грузов и оказавшихся между границами в нечеловеческих условиях. В прессу просочилась информация о водителях грузовиков, внезапно заблокированных на границе Турции с Болгарией и Грузией. О том, что перемещение грузов будет остановлено, никто заранее не знал. Ни бизнес, ни органы власти. Последние, возможно, могли узнать, но не потрудились сделать это вовремя. В результате с 21 марта в болгарском пункте пропуска "Капитан-Андреево" стояли в очереди на Турцию 1400 машин, и еще 800 – на паркингах. Среди них много наших перевозчиков. На турецкой стороне, на КПП "Капикуле", отстаиваются больше полутора тысяч авто.



Коллеги застрявших украинских водителей в Черновцах решили отомстить обидчикам и заодно привлечь к проблеме внимание МИДа, надели маски и начали ездить по кругу на трассе международного сообщения, не давая возможности заехать на территорию Украины большегрузам с турецкими номерами. Вряд ли это кому-то поможет, потому что уже сейчас понятно, что мировая торговля переживает худший период со времен Второй мировой войны. По итогам февраля она рекордно упала более чем на 10%. В марте все будет значительно хуже.



Сторонники протекционизма могут праздновать победу: наконец их услышали и начали защищать если не производителя, то рынок. Каждая страна что-то запрещает к вывозу. В Украине со 2 апреля запрет на экспорт гречки и товаров медицинского назначения. Казахстан, являющийся крупнейшим производителем зерновых в Центральной Азии, ввел ограничение на вывоз зерна и муки

Собака лает, а караван идет. ФАО может сколько угодно предупреждать о грядущих последствиях, но тема возможного (точнее, уже очевидного) голода в Африке пока отодвинута на второй план коронавирусным карантином планетарного значения. Ждем, когда нашим экспортерам зерна прикроют “двери” и мы останемся с временным избытком еды, но резким дефицитом валюты

Сторонники протекционизма могут праздновать победу: наконец их услышали и начали защищать если не производителя, то рынок. Каждая страна что-то запрещает к вывозу. В Украине со 2 апреля запрет на экспорт гречки и товаров медицинского назначения. Казахстан, являющийся крупнейшим производителем зерновых в Центральной Азии, ввел ограничение на вывоз зерна и муки. Беларусь запретила продавать за границу лук, чеснок и гречку. Россия, Армения и Киргизия – любые крупы.Но это пустяки, по сравнению с запретом Индии на экспорт активных фармсубстанций (АФС), чтобы не допустить дефицита лекарств на фоне распространения коронавируса. Среди запрещенных – 26 наименований АФС и готовых лекарственных форм, в т.ч. ацетаминофена.Помимо запрета на экспорт субстанций, индийские власти ввели режим строгой изоляции с 25 марта сроком на 21 день, что в свою очередь не могло не сказаться на объемах производства и поставках лекарств и других товаров.На секундочку, Индия является крупнейшим глобальным поставщиком фармсубстанций и дженериков. Это всполошило многих, даже всесильных американцев. Появилась информация, что администрация Дональда Трампа ведет переговоры с индийскими властями о снятии запрета на некоторые АФС, поскольку это приведет к дефициту жизненно необходимых лекарственных препаратов в американских больницах. Они особенно обеспокоены нехваткой противомалярийных препаратов, а также седативных средств, в т.ч. фентанила, применяемых у пациентов на ИВЛ. Это касается и гидроксихлорохина, препарата от малярии, который использовали в борьбе с COVID-19. На этот препарат Дональд Трамп возлагал большие надежды.Вдруг выяснилось, что еще с 1990-х годов американские производители лекарств в значительной степени зависят от импорта субстанций из Индии благодаря дешевой рабочей силе и не столь жесткому регулированию.Но у индусов есть аргумент, что им самим теперь не хватает, поскольку местные индийские компании в свою очередь зависят от поставок компонентов и химических веществ из Китая. А там закрыли многие заводы, что заметно повлияло на производство дженериков в Индии.Поэтому договориться об экспорте гидроксихлорохина американцам пока не удалось: Генеральное управление внешней торговли Индии заявилось, что исключений не будет. Разве что из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств. Круг замкнулся.Еще в начале эпидемии, когда карантинная зона ограничивалась Китаем, по всему миру были зафиксированы сбои в цепочках поставок. Особенно это отразилось на доставке персональных компьютеров, смартфонов и комплектующих.Одной из первых предупредила клиентов о вероятном дефиците смартфонов из-за сбоев поставок вследствие вспышки коронавируса компания Apple. Торговые сети начали спешно выкладывать на прилавок импортные товары, которые были отгружены и получены заранее. Когда они исчерпаются, подвезти новые будет либо некому (история с застрявшими в Турции водителями, – автор), либо экспорт окажется запрещен.Причем, как говорят специалисты, к пику запретов мы еще не подошли. На фоне коронавирусной истерии СМИ обошли вниманием еще одну проблему, которая вскоре может привести к гораздо большему количеству смертей, чем COVID-19 – небывалое до сих пор нашествие саранчи в странах Африки и Азии.Полчища огромных по размеру насекомых практически доели урожай на полях Танзании, Кении и Сомали и отправились в сторону Пакистана. Индия и Китай с трудом сдерживают атаки насекомых, опрыскивая поля с самолетов. У менее развитых стран таких возможностей нет.На сегодня в одной стае может насчитываться до 10 миллиардов (!) особей, хотя обычно – максимум 500 миллионов. Они способны за одни сутки покрыть расстояние в 100-200 километров, уничтожив по дороге без разбора любую попавшуюся растительность – траву, кустарники, деревья, поедая их листья, стебли, цветы и плоды.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупреждает, что эти насекомые распространяются невероятно быстро, и если не начать борьбу сейчас, то через три месяца нынешнее их количество может возрасти в 500 раз. Тогда как минимум половина стран, где сейчас саранча уничтожает под корень все, что растет, будет вынуждена ограничить экспорт пшеницы, арахиса, хлопка и т.д.Остальным понадобится импорт. Но напуганные коронавирусом страны одна за другой ограничивают вывоз продовольствия. Как только они узнают о рисках дефицита, тут же усилят меры, чтобы защитить собственное население от повышения цен. Но если для “сытых стран” цена ограниченной торговли – это дороговизна, то для большинства жертв саранчи – голод.ФАО и ВТО уже выступило с совместным заявлением, что, несмотря на пандемию коронавируса, нельзя приостанавливать поставки продовольствия, потому что это повлечет непредсказуемые последствия для мировой торговли и продовольственной безопасности. Отмечается, что для защиты здоровья и благосостояния своих граждан страны должны гарантировать, что любые меры, связанные с торговлей, не нарушат цепь поставок продовольственных товаров."Из опыта предыдущих кризисов мы знаем, что такие мероприятия особенно губительны для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также для деятельности гуманитарных организаций, занимающихся закупкой продуктов питания для наиболее нуждающихся слоев населения", – отмечается в заявлении.Но, как говорится, собака лает, а караван идет. ФАО может сколько угодно предупреждать о грядущих последствиях, но тема возможного (точнее, уже очевидного) голода в Африке пока отодвинута на второй план коронавирусным карантином планетарного значения. Ждем, когда нашим экспортерам зерна прикроют “двери” и мы останемся с временным избытком еды, но резким дефицитом валюты.