На Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 и 12 смертей

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, на Украине подтверждены 2203 случая COVID-19, количество заболевших возросло на 311 человек. "Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Это наибольший суточный прирост за все время.



В обнародованной утром 9 апреля информации сообщалось о 57 летальных случаях. Таким образом, за сутки на Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 человек.



В ЦОЗ уточняют, что в результате осложнений, вызванных болезнью, всего из 69 умерших человек, 29 мужчин и 40 женщин.



"80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели объединенные заболевания", - добавляют в Центре.



В министерстве также обнародовали данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам Украины:



Винницкая обл. - 119 случаев;



Волынская обл. - 41 случай;



Днепропетровская обл. - 52 случая;



Донецкая обл. - 11 случаев;



Житомирская обл. - 41 случай;



Закарпатская обл. - 56 случаев;



Запорожская обл. - 54 случая;



Ивано-Франковская обл. - 254 случая;



г. Киев - 348 случаев;



Киевская обл. - 140 случаев;



Кировоградская обл. - 82 случая;



Львовская обл. - 82 случая;



Луганская обл. - 3 случая;



Одесская обл. - 46 случаев;



Полтавская обл. - 20 случаев;



Ривненская обл. - 85 случаев;



Сумская обл. - 63 случая;



Тернопольская обл. - 196 случаев;



Харьковская обл. - 6 случаев;



Херсонская обл. - 27 случаев;



Хмельницкая обл. - 16 случаев;



Черкасская обл. - 86 случаев;



Черновицкая обл. - 366 случаев;



Черниговская обл. - 9 случаев.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.



При этом в ЦОЗ подчёркивают: "В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза".

