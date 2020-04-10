СКР возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "осквернение символов воинской славы России, совершенных публично", — пояснила она.



В СК добавили, что Чехия продемонстрировала пренебрежение историей борьбы СССР с фашизмом.



Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу торжественно открыли 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немцами при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.



Третьего апреля 2020 года монумент осквернили: группа людей сняла статую с постамента при помощи крана и канатов, также были сбиты памятные надписи.



Инициатором сноса стал староста района Прага-6 36-летний Ондржей Коларж, по словам которого, памятник передадут в музей истории ХХ века. При этом жители чешской столицы, а также общественники, депутаты и сенаторы, не раз выходили на митинги для защиты монумента.



Седьмого апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.



После этого министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.



Девятого апреля Шойгу написал письмо своему чешскому коллеге с просьбой передать монумент Москве, а также выразил сожаление, что демонтаж произошел накануне 75-й годовщины победы над фашизмом.



В Праге ответили, что происходящее не противоречит закону.

