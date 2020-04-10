Киев хочет получить согласие "нормандской четверки" на онлайн-саммит

Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.



"Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока что предметно не обговаривается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран - РФ, Франции, Германии - на проведение такого саммита", - заявил Кулеба на брифинге.



По его словам, формат проведения саммита можно будет обсуждать после определения даты его проведения.

