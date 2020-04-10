Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе "очередного Чернобыля"

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила о критической ситуации в ядерной энергетике страны и об опасности "очередного Чернобыля". Об этом говорится в обращении, которое опубликовало агентство УНИАН.

"В ядерной энергетике страны складывается угрожающая ситуация", — говорится в письме, адресованном президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.



По словам представителей ассоциации, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК "Энергоатом" не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями.



Таким образом, юридически никто не несет ответственность за безопасность АЭС, указали авторы обращения. "Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?" — задались вопросом ветераны-атомщики.



При этом "Энергоатом" испытывает растущий дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, отметили в ассоциации, задав вопрос руководству страны о том, осознают ли они, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков.



Кроме того, авторы обращения указали на непрекращающиеся попытки ввести в руководство "Энергоатома" людей, далеких от ядерной энергетики. "Осознаете ли Вы, что все это грубое нарушение международного режима ядерной безопасности?" — задались вопросом ядерщики.



Представители ассоциации потребовали прекратить подобные практики и "остановить сползание страны к очередному Чернобылю".



Авторами обращения стали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

