В повестке дня внеочередного заседания Рады 19 пунктов – Разумков

В повестке дня внеочередного заседания парламента, которое состоится 13 апреля, 19 пунктов, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Это вопрос бюджета, именно этому была посвящена большая часть совещания (...). Следующий вопрос - это законопроект "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", геокадастр. Для того, чтобы унормировать и запустить этот процесс подготовки в будущему открытию рынка земли.



Я напоминаю, что это произойдёт нескоро, но мы должны к этому готовиться", - заявил Разумков в пятницу на брифинге в Верховной Раде.



Третьим пунктом повестки дня внеочередного заседания станет законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Ещё одним новым законопроектом станет инициатива об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев.



Следующим пунктом повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады станет законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете. Кроме того, депутаты намерены преодолеть вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ.



Также Рада рассмотрит 13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.



Как заявил Разумков, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 14:00.

