В Киеве ввели принудительный карантин в местах очага коронавируса

Комиссия по ЧС Киева принял решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.



Кличко отметил, что карантин вводят на предприятиях, в учреждениях для того, чтобы уберечь людей.



"Комиссия по чрезвычайной ситуации Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания", - заявил он.

