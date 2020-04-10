В Белоруссии резко выросло число зараженных коронавирусом

В Белоруссии резко выросло число зараженных коронавирусом. За последние сутки прирост составил 495 пациентов, передает Tut.by со ссылкой на официальные данные Минздрава.



По данным на пятницу, 10 апреля, в стране выявлен 1981 случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 1486 зараженных. При этом 19 пациентов в Белоруссии скончались, а 169 выздоровели.



На стационарном лечении находятся 1793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 72 нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Минздрав утверждает, что рост числа заболевших контролируемый. Болезнь, как правило, протекает в легкой или средней форме. Более всего зараженных обнаружено в Минске (807), на втором месте идет Витебская область (406).



9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

