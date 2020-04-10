ФОПам пообещали пособия на время карантина

Правительство планирует выплачивать имеющим детей ФОПам, пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов, передает в пятницу, 10 апреля, пресс-служба ведомства. Она отметила, что пособия будут выплачивать одному из родителей, которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль. На данный момент разрабатывается механизм таких выплат.



"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - сказала Лазебная.



По ее словам, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.



Лазебная добавила, что Кабмин уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

