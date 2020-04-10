Украина завершила отопительный сезон с рекордным за 30 лет запасом газа

По состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



Как отметили в пресс-службе, запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет. Ближе всего к этим объемам запасы газа в подземных хранилищах приближались в отопительном сезоне 2008-2009 годов. Тогда запасы составляли 15,4 млрд куб. м газа.



С начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб. м ПХГ. Погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началось в апреле.

