В Китае перестали считать собак съедобными животными

КНР официально перестала считать собак съедобными животными, что стало реакцией на вспышку коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.



"Министерство сельского хозяйства заявило, что Китай разработал новые руководящие принципы для реклассификации собак, как домашних животных, а не домашнего скота, что является частью реакции на вспышку коронавируса", - говорится в сообщении.



Так, фраза "домашний скот" применяется в отношении животных, которых можно разводить для обеспечения пищи, молока, меха, клетчатки и лекарств, или для военных нужд. Однако теперь собаки будут регулироваться именно как домашние животные.

