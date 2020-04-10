Amazon построит лабораторию для тестирования сотрудников на COVID-19

Компания Amazon построит лабораторию для проверки своих работников на наличие коронавируса COVID-19, чтобы защитить сотрудников, которые переживают о своем здоровье.



Об этом сообщается в блоге компании.



«Amazon сосредоточена на защите здоровья и безопасности наших сотрудников, продолжая обслуживать людей, нуждающихся в наших услугах больше, чем когда-либо ... На сегодняшний день мы внесли свыше 150 существенных изменений на объектах по всему миру, чтобы обеспечить здоровье и безопасность нашим командам ... Следующим шагом может стать регулярное тестирование всех сотрудников, в том числе тех, кто не имеет симптомов», - говорится в сообщении.



Как отмечается, нехватка мощностей для тестирования усложняет обеспечение безопасности людей и восстановление экономики.



«К сожалению, сегодня мы живем в мире дефицита, где тестирование COVID-19 сильно ограничено. Если бы каждого человека, включая людей без симптомов, можно было регулярно тестировать, это имело бы большое значение в том, как мы все боремся с этим вирусом. Те, кто получил положительный результат, могут быть помещены на карантин, а те, кто получил отрицательный, могут уверенно вернуться на работу для восстановления экономики», - подчеркнули в компании.



Amazon перераспределяет своих специалистов для создания лаборатории и надеется начать тестирование в ближайшее время.



«Мы начали собирать оборудование, необходимое для создания нашей первой лаборатории, и надеемся вскоре приступить к тестированию небольшого количества наших передовых сотрудников», - говорится в заявлении.



Ранее сообщалось, что работники Amazon и компании по доставке продуктов питания Instacart вышли на общегосударственную забастовку. В числе их требований - усиление мер безопасности на фоне пандемии коронавируса, в то время, когда они продолжают выходить на работу, а остальные люди в стране соблюдают правила изоляции.



Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире подтверждено 1 614 396 случаев коронавируса, из них 96 788 летальных, 362 409 человек выздоровели.



