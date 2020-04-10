Украина предоставит гумпомощь Албании

Кабинет министров Украины распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.



Так, соответствующее распоряжение № 390 было обнародовано 10 апреля.



"Во исполнение указа президента Украины от 31 января 2020 № 32" Об оказании гуманитарной помощи Республике Албания" выделить Министерству иностранных дел 10 млн гривен для оказания гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в документе.



Отмечается, что Кабмин поручил Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета, а МИД - согласовать с соответствующими органами Албании реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства, выделенные согласно этому распоряжению, и вместе с Государственной казначейской службой обеспечить перечисление средств в иностранной валюте для нужд Албании.



При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Минфин и Государственной казначейской службе должны до 30 мая подать отчет об использовании средств, выделенных согласно распоряжению.

