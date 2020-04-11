Як обрати квіти на день нарождення

Букет – це найкращий подарунок з будь-якого приводу, тим паче на день народження. Він допоможе відкрити почуття, продемонструє любов та особливе ставлення. Ви можете дарувати квіти самі по собі або в якості додатку до головного презенту. Якщо точно знаєте, що сподобається іменинниці або імениннику (квіти жінкам дарують частіше), сміливо обирайте. Майже у всіх людей є «свої» квіти – у відношенні сорту, кольору, аромату. Наша стаття буде корисною для тих, хто хоче зробити приємний сюрприз, проте не знає, що обрати.

Чому квіти потрібно обирати правильно

У квітів є своя власна мова, яку треба знати та враховувати. Якщо проігнорувати прості та не дуже правила, може статися так, що подарунок зіпсує стосунки. Наприклад, не треба дарувати на честь день народження жовті бутони – зокрема випадків, коли це улюблені квіти іменинниці чи вони входять у склад композиції в незначній кількості.

Враховуйте характер людини, для якої обираєте презент. Квіти на день народження можуть бути розкішними, яскравими чи ніжними та тендітними. Це залежить від сорту, кольору, способу оформлення готової композиції. Подивіться різні варіанти у каталозі інтернет-магазину. Служба доставки Studio Flores пропонує композиції на будь-який смак, ціни також дуже різні. Якщо не подобаються готові букети, ви можете залишити заявку на індивідуальне виготовлення рішення. Вартість зазвичай різниться не сильно.

Важливе про кольори

Колір букету дуже важливий – якщо жінка обожнює фіалки, їй будуть не до вподоби червоні троянди, та навпаки. Можете обирати колір за власним смаком або секретним посиланням подарунку – проявити пристрасть, ніжність, вибачитися, висловити інші почуття. Зазвичай дорослим жінкам та чоловікам дарують квіти темних відтінків, молодим – світлих чи незвичайних яскравих. Але це не суворе правило, тож можливі експерименти.

Тим, хто обирає букет малознайомій людині, флористи радять замовляти нейтральні варіанти. У випадку з квітами це строкаті, рожеві кольори – вони вважаються нейтральними, певного сенсу не несуть.

Оздоба

Правильна оздоба букету також важлива. На день народження можна дарувати не тільки стандартні композиції у фользі чи кольоровому папері, але й кошики, коробки, складні букети по типу шару. Припустимо використовувати оригінальний декор, кольоровий фактурний папір, бантики, стрічки. Можна доповнювати квіти цукерками, листівками ручної роботи.