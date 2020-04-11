В Украине COVID-19 заболело 163 ребенка

В Украине на COVID-19 заболело уже 2 511 человек. Среди них — 163 ребенка. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



“В течение суток в Украине лабораторно подтверждено 308 случаев коронавирусной болезни. Из них 18 детей. Всего в Украине сейчас имеем 2511 случаев, 163 ребенка заболело. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в городе Киев — 48 случаев. Второе место в Житомирской области — 45 случаев, далее идет Винницкая область — 40 случаев и Черновицкая — 39 случаев”, — сказал Ляшко.

