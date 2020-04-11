Boeing уволит около 2300 своих сотрудников вследствие кризиса из-за пандемии

Компания Boeing решила отстранить большое количество сотрудников от должностей из-за инфекции коронавируса. Об этом сообщило издание Business Insider.



Отмечалось, что речь идет о работниках из Соединенных Штатов Америки и Европы. Корпорация намерена сократить около 2 300 человек, которым оплатит одну рабочую неделю, а также покрывать часть расходов в период отпуска сотрудников.



Помимо этого, в связи со стремительным падением спроса до 1 мая намерены сузить перечень должностей и из списка уберут более 200 рабочих мест. В компании отметили, что все это обусловлено стремительно распространяющейся инфекции коронавируса, а также введением карантина по всему миру.

