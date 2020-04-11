Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек

От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны — Италию (18,8 тысячи), США (17,8 тысячи), Испанию (16,0 тысячи) и Францию (12,2 тысячи).



Первый случай смерти от COVID-19 был зафиксирован в Китае 11 января. К 10 февраля число смертей превысило тысячу, к 19 марта — 10 тысяч, ко 2 апреля — 50 тысяч.



Всего в мире зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания. Выздоровели 369 тысяч человек.

