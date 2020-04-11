Трамп планирует ослабить карантин в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять "самое важное решение в его жизни" и ослабить ограничения в стране, связанные эпидемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.



Глава Белого дома намерен ослабить ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. "И я надеюсь, что это решение будет верным", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне.



Решение может быть принято уже в предстоящий вторник, 14 апреля, по итогам обсуждения со специально созданной экспертной группой.

