В Киеве за сутки 48 заражений COVID-19

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом COVID-19 инфицировались 48 человек, тогда как накануне сообщалось о 13 заболевших. Общее количество зараженных увеличилось до 396. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу, 11 апреля.



По словам Кличко, также подтвержден еще один смертельный случай от COVID-19.



"Динамика распространения вируса в столице – тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. За прошедшие сутки в столице еще один случай – к сожалению, летальный", – сообщил Кличко.



В частности, за сутки инфекцию диагностировали у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и 24 мужчин – от 20 до 82 лет. Кроме того, заболели три девочки в возрасте от 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик. Также сообщается о пяти новых случаев вируса среди медиков.



"В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков", – сообщил Кличко.

