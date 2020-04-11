Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять поправки в госбюджет-2020

Парламентский бюджетный комитет рекомендовал Верховной Радепринять поправки в государсвтенный бюджет на 2020 год с сокращением финнасирования фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. "Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год", - написал он в телеграм-канале в субботу.



По сравнению с внесённым Кабмином проектом комитет рекомендовал сократить финансирование Фонда на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (изначально в правительственной версии законопроекта было 2,5 млрд грн), а также предусмотреть финансирование строительства аэропорта Днепра в размере 100 млн грн, указал депутат.



"Добавлены 21 млн грн на украинский институт при МИД Украины, добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка", - добавил он.



Он отметил, что был единственным депутатом, проголосовавшим против такой редакции поправок.

