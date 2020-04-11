Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер – МВД

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными и не имеет приказного характера. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 11 апреля.



Как известно, накануне комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Такие же меры ввели в некоторых городах в Херсонской области.



"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", – отметили в МВД.



В ведомстве напомнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

