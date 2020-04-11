Самому юному пациенту с COVID-19 в Черновицкой области 5 месяцев - ОГА

Самому молодому пациенту с подтвержденным COVID-19 в Черновицкой области 5 месяцев, сообщает Черновицкая областная государственная администрация.



Самому старшему из пациентов с подтвержденным диагнозом - 81 год, указывается в сообщении пресс-служба ОГА в Facebook.



Отмечается, что среди подтвержденных случаев в области четверо детей и 13 пациентов в возрасте старше 65 лет.



Всего, как сообщалось, в области было подтверждено 409 случаев заболевания COVID-19.

