Самому юному пациенту с COVID-19 в Черновицкой области 5 месяцев - ОГА
Самому молодому пациенту с подтвержденным COVID-19 в Черновицкой области 5 месяцев, сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
Самому старшему из пациентов с подтвержденным диагнозом - 81 год, указывается в сообщении пресс-служба ОГА в Facebook.
Отмечается, что среди подтвержденных случаев в области четверо детей и 13 пациентов в возрасте старше 65 лет.
Всего, как сообщалось, в области было подтверждено 409 случаев заболевания COVID-19.
Источник: Интерфакс-Украина
15:22
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