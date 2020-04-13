300 фанатов из разных стран пересняли «Назад в будущее-2»

Не менее 300 человек из девяти стран объединились, чтобы снять целый фильм — DIY-ремейк второй части «Назад в будущее». Получившееся видео было опубликовано на YouTube-канале проекта под названием Project 88.



«Идея была такая — разбить фильм на 88 сцен и найти находящихся в режиме самоизоляции людей со всего мира, которые бы воссоздали эти сцены, используя любые подручные материалы. Каждой команде была дана одна неделя, чтобы сделать свою сцену», — говорится в описании под видео.



«Мы были поражены творческим размахом, — рассказали создатели проекта. — В этой «картине» приняли участие актеры всех возрастов и уровней подготовки, есть также марионетки, анимация, оригинальная музыка, кошки, собаки и даже сцена, в которой задействованы исключительно бананы [начинается примерно с 13 минуты]".



После окончания съемок многие участники фильма отметили, что это стало лучшим временем на карантине и помогло им отвлечься от текущих событий.





