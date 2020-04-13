Японские ученые объяснили, зачем пить зеленый чай

Если каждый день выпивать по чашке зеленого чая, то возможно победить пищевую аллергию, передает The Daily Mail со ссылкой на Университет Синсю. Напиток может похвастаться высоким уровнем антиоксидантных агентов, которые меняют иммунную систему и защищают от опасных реакций на еду. Главное - чай должен быть свежим. Уровень антиоксидантов снижается на 51% за полгода хранения.



Как показали исследования, в зеленом чае содержится Flavonifractor plautii - тип бактерий, тормозящих развитие воспаления, снижающих кровяное давление и помогающих регулировать вес. И все это происходит за счет подавления ответов иммунной системы, стоящих за пищевой аллергией.



А еще в зеленом чае содержится вещество, блокирующее фермент, необходимый раковым клеткам для роста, узнали китайские специалисты. Есть однозначно связь между регулярным потреблением зеленого чая и низким риском развития рака груди. Вывод был сделан по итогу анализа 16 исследований противораковых свойств растительных ингредиентов.



Оказалось, в зеленом чае центральное место занимает эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC). Это полифенол, спасающий от окислительного стресса и блокирующий фермент, который требуется раковым клеткам для роста. Однако положительный эффект наблюдается только в отношении рака груди. На рак простаты, мочевого пузыря и желудка соединение никак не влияет.



Также эксперты призывают учитывать тот факт, что анализировались исследования азиатских ученых. А в Азии нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день. Кстати, зеленый чай позитивно влияет на кишечную микрофлору и способствует снижению веса. Но в зеленом чае много кофеина, что может быть небезопасным при излишне активном потреблении.

