Исследователи узнали, как карантин влияет на психику и физику людей

Университет Аделаиды, Сиднейский университет и Университет Тонцзи установили, как соблюдение строгой изоляции влияет на психическое и физическое здоровье китайцев, пишет "Новости Mail.RU". В общей сложности был проведен опрос 369 человек из 64 городов Китая. Время проведения опроса - примерно через месяц после введения в стране жестких мер по сдерживанию вспышки коронавируса.



Было установлено: 27% респондентов продолжали работать в офисе, 38% работали удаленно из дома, а 25% не работали вообще. Как и предполагалось, труднее всего карантин дался людям, не работающим в изоляции. По сравнению с работающими у них отмечалось более плохое состояние и психического, и физического здоровья, регистрировались выше уровень стресса и ниже степень удовлетворенности своей жизнью. По словам ученых, работа дает чувство осмысленности существования и помогает поддерживать режим дня.



Также проблемы были у людей с хроническими заболеваниями, особенно если они проживали в локациях, действительно сильно пострадавших от вспышки. К тому же, карантин опасен для психики физически активных людей (уделяющих тренировкам более 2,5 часа в день). А вот люди, тренировавшиеся не более 30 минут в день, имели более позитивный настрой, ведь уровень их активности особо не изменился.



