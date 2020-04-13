Без принятия банковского закона денег МВФ не будет - Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил получение Украиной средств от МВФ без принятия Верховной Радой во втором чтении так называемомого закона о банках, который касается недопущения возврата национализированных банков бывшим собственникам.



"Если мы говорим о нынешней стадии переговоров, о нынешних наших обязательствах, если мы хотим получить новую программу, предпосылкой получения этой программы является голосование за так называемый банковский закон", - заявил Марченко в эфире телеканала ICTV.



По словам минстра, правительство надеется получить прямую бюджетную поддержку МВФ, которая составит 3,5 миллиарда долларов.



Всего Украина планирует привлечь от МВФ и других западных кредиторов около 10 миллиардов долларов.



Напомним, что к законопроекту подали рекордные 16000 правок, что может заблокировать работу парламента на месяцы. Пока неизвестно, когда парламент приступит к рассмотрению закона и по какой процедуре будут рассматривать все правки.

