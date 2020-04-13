В Китае назвали сроки начала второй волны пандемии COVID-19

В ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, которая окажется значительно слабее. Об этом сказал директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, сообщает Sina в понедельник, 13 апреля.



"Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре", – сказал он и добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах.



Вэньхун предположил, что вторая волна пандемии странам Африки и Южной Америки будет очень сложно пережить зиму из-за слаборазвитой медицины.



Также стало известно, что власти Китая разрешили клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Как сообщает издание Пэнпай, она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний.



"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", – говорится в сообщении.



Испытания будут проводиться рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. Цель исследований заключается в оценке безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет.

