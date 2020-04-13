В "Слуге народа" допускают, что Рада соберется на внеочередное заседание во вторник

Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание во вторник, допускает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



"Вероятно, завтра может быть заседание, но повестки нет", - сообщила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе проведение еще одного внеочередного заседания парламента.



Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.



"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - отметила Кравчук.



Как сообщалось, в понедельник в 14.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, в том числе, рассмотрят законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии законопроекта, запускающего рынок продажи земли.

