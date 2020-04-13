Ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус

В Корее ученые смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового вида. Об этом сообщает в понедельник, 13 апреля, агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.



Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.



По его информации, исследования проводились в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion. В ходе исследований из крови пациентов с коронавирусом были выделены антитела, которые могут быть использованы для лечения зараженных, так как способны обезвреживать вирус.



"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими (коронавирус) свойствами", - подчеркивает Центр контроля и профилактики заболеваний.



При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

