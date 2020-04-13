Больше половины киевлян довольны деятельностью Кличко - соцопрос

59% киевлян считают действия городского головы Виталия Кличко относительно реагирования на угрозу коронавируса эффективными, 26% - противоположного мнения, свидетельствуют результаты социсследования "Общественно-политические настроения киевлян", проведенного агентством "Рейтинг" 4-7 апреля.



"Деятельностью мэра Киева Кличко довольны 54%, недовольны - 32%, затруднились ответить - 14%. Работой столичного городского совета довольны 35%, недовольны - 35%, затруднились оценить - 28%", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.



46% респондентов считают, что ситуация в Киеве во времена мэрства Кличко улучшилась, 32% утверждают, что она не изменилась, 14% увидели ухудшение за этот период.



Кличко является лидером среди кандидатов на должность городского головы: его при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу поддержали бы 9,1% опрошенных, Александра Ткаченко - 8,8%, Андрея Пальчевского - 8,2%, Александра Омельченко - 6,4%, Александра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги других кандидатов - менее 4%. Не определились с выбором около четверти опрошенных.



Моделирование второго тура выборов городского головы дало следующие результаты: при условии выхода в него Кличко и других рейтинговых кандидатов действующий мэр победил бы за всех вариантов комбинаций. В паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных, а Ткаченко, как кандидата от партии "Слуга народа" -18%. В паре с Притулой - 48% против 20%, в паре с Пальчевским - 49% против 19% в пользу действующего мэра.



В то же время лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия "Слуга народа": ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 18,6% таких респондентов проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "Удар", 9,4% - за партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5,9% - за партию "Голос", 3,8% - за партию Шария, 3,2% - за партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.



В ходе исследования были опрошены 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

