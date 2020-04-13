В России более 2500 случаев коронавируса за сутки

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло на 2 558 и составляет 18 328 человек, сообщает оперативный штаб в понедельник, 13 апреля.



Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.



"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении.

