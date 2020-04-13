Рада не перейдет на дистанционное голосование - Разумков

В Верховной раде не будут вводить карантин, и переводить парламент на дистанционный режим голосования. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире "Сниданка с 1+1", передает РБК-Украина. По его словам, на данный момент нет ни юридической, ни организационной возможности для перевода парламента в дистанционный режим голосований.



"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная рада также должна работать", - заявил Разумков.



13 апреля состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут рассматриваться семь законопроектов и 13 постановлений. Среди них и изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год.

