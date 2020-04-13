Аваков: трем церковникам выписали штрафы за многолюдные богослужения

В Украине трем церковникам полиция выписала административные штрафы за нарушение правил карантина. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.



По его словам, такие меры были предприняты в связи со скоплением людей в ряде церквей, несмотря на запрет массовых собраний.



"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей… Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются", - написал Аваков.

