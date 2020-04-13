Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ - СМИ

Президенту США Дональду Трампу предлагают создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.



Альтернативную организацию в Белом доме предполагают создать на базе UNAIDS - объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД. Эту организацию создали в середине 1990-х на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом.



Такие идеи выдвигают некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США. Многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, отмечает издание.



Неясно, что именно привлекает сторонников этой идеи в UNAIDS, отмечает Politico.



Кроме того, администрация США уже составляет письмо на случай, если Трамп объявит о приостановке финансирования ВОЗ, что он грозил сделать еще на прошлой неделе. В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения. Госдепу и агентству по международному развитию администрация предлагает направить эти деньги в альтернативные организации.



Президент Трамп ранее пообещал, что на этой неделе сделает заявление о дальнейшем финансировании ВОЗ. Перед этим Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать. При этом президент США отмечает, что его страна переводит в ВОЗ на порядок больше средств, чем другие государства.

