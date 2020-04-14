В ближайшие дни на Украине ожидается похолодание

В ближайшие сутки, 14 апреля, на Украине ожидается холодный атмосферный фронт и осадки, на запад и север страны распространится воздух арктического происхождения с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр. В западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°...

... в Карпатах значительный снег, температура 0-5° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем, кроме крайнего востока, дождь; температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 13-18° тепла.



Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с.



В Киеве – дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем 4-6 ° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,4 градусов тепла в 1972 году, самая низкая ночью - на отметке 3,9 градуса мороза в 1928.



В среду, 15 апреля, в восточной части, ночью и в центральных, южных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем в северных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.



Ночью в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла; днем 6-11°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



В Киеве 15 апреля без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 8-10° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

