Спикер открыл внеочередное заседание Рады, зарегистрировано 357 депутатов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание украинского парламента, запланированное на 14:00 понедельника.



Всего в зале заседаний находится 357 народных депутатов, которые прошли регистрацию.



Всего в повестке дня заседания значится 8 пунктов. Среди них - второе чтение законопроекта "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", проект закона "Об изменении в государственный бюджет на 2020 год", "О защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", проект закона о внесении изменений в законодательство с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира).



Планируется также внесение изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", принятие во втором чтении и в целом законопроекта о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях судебного контроля на период карантина и принятие с предложениями президента закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".



Последним пунктом повестки дня определено голосование 13 постановлений об отмене принятого в целом на предыдущем внеочередном заседании Верховной Рады законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".



На заседании присутствует премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета Министров.



Голосования по всем законопроектам, кроме законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год и 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии законопроекта, запускающего рынок продажи земли в Украине, будут проходить без обсуждения.

