Экс-помощница Джо Байдена рассказала, как политик ее сексуально домогался

Против экс-вице-президента США и вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена выдвинули дискредитирующие обвинения в сексуальных домогательствах. об этом заявила его бывшая помощница Тара Риде. В штабе политика все отрицают.



Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило агентство АР.



"Экс-помощница Джо Байдена обвиняет кандидата в президенты от демократов в сексуальном нападении на нее в начале 1990-х, когда он был сенатором. В предвыборном штабе Байдена отвергают обвинения", - говорится в сообщении.



В двух последних интервью агентству АР Тара Риде утверждала, что нападения произошли весной 1993 года в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме. Она сообщила в полицию, что стала жертвой сексуальных домогательств неназванного лица в 1993 году. В прошлом году она публично обвинила Байдена в "неположенных прикосновениях", но не обвиняла в сексуальных домогательствах.



Заместитель руководителя кампании Байдена и директор по коммуникациям Кейт Биддингфилд отвергла обвинения и заявила, что бывший вице-президент "посвятил свою общественную жизнь изменении культуры и законов о насилии над женщинами". "Что очевидно в этом утверждении: это неправда. Этого совершенно не происходило", - сказала она.

