В Москве со среды начнут действовать цифровые пропуска

В Москве с 15 апреля начнут проверять цифровые пропуска на передвижение по городу, заявили в оперштабе по ситуации с коронавирусом.



Как рассказал в интервью "Эхо Москвы" глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, уже выдано около 780 тысяч пропусков, причем порядка 698 тысяч из них - рабочие.



Такие пропуска не имеют ограничений ни на маршруты, ни на количество получений.



По его словам, для оформления цифрового пропуска для передвижений по Москве лучше пользоваться формой nedoma.mos.ru, это упростит доступ для всех.



Ранее на mos.ru появилась возможность оформить цифровой пропуск для передвижений по Москве на личном или общественном транспорте.



Лысенко отметил, что могут появиться случаи злоупотребления спецпропусками и призвал проявить гражданскую, социальную и личную сознательность.



За предоставление недостоверных данных будет грозить ответственность. Кроме того, пропуск будет действовать только при предъявлении паспорта.



Власти также прорабатывают с сервисами такси включение в приложения опции проверки цифрового кода спецпропуска пассажира непосредственно во время заказа машины.



При этом если человек имеет право ездить и перемещаться без кода, а по удостоверению в соответствии с определенным пунктом указа мэра, то ему код предъявлять не надо.

