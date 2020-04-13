Из-за карантина в Киеве резко упал уровень оплаты коммунальных услуг

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за март 2020 в столице упал уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а это может вызвать нехватку средств на заработные платы коммунальщикам.



Об этом 13 апреля во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



По словам Кличко, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.



"У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще" - сказал мэр Киева.



Как сообщает Кличко, значительно меньше киевлян заплатили за услуги, по сравнению с февралем.



"Через ограничительные мероприятия в городе резко упал уровень оплаты, их общий уровень за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%", - сказал Кличко.



По его словам, средства по оплате коммунальных услуг очень нужны городу. Потому что это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.



Мэр Киева также добавил, что сейчас есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Он призвал тех, кто платит онлайн, помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые не пользуются интернет-сервисами.

