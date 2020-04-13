Обновленный госбюджет-2020 предусматривает сокращение финансирования Мининфраструктуры

Доработанная версия государственного бюджета на 2020 год предусматривает сокращение финансирования Министерства инфраструктуры Украины на 971 млн грн - до 3,983 млрд грн.



Из них 900 млн грн - за счет сокращения расходов на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск".



За принятие указанного законопроекта за основу в понедельник проголосовало 252 народных депутата, за принятие документа в целом с учетом предложения комитета и необходимых технико-юридических правок проголосовало 249 народных депутатов.



Кроме того, Рада сократила расходы на аппарат Мининфраструктуры - на 79,3 млн грн до 170,1 млн грн; расходы на обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов - 77,3 млн грн, до 39 млн грн.



В то же время Рада увеличила финансирование Госслужбы Украины по безопасности на транспорте на 8,3 млн грн - до 137, 6 млн грн и Государственного агентства автомобильных дорог Украины на 0,5 млрд грн - до 45,2 млрд грн.



"В последнем варианте бюджета правительство не забыло о статье расходов, которые подпитывают экономику. Большое строительство - в приоритете. В дорожный фонд заложена беспрецедентная сумма в 72 млрд грн", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д от 11 апреля 2020 года.

