Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов

Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который был ранее ветирован президентом из-за "табачных поправок".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Парламент также поддержал неотложное подписание спикером Рады этого закона и немедленное направление его на подпись президенту.



Принятый 4 октября 2019 года во втором чтении законопроект №1049 содержал поправку, которая устанавливала фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.



В ответ на принятие такой законодательной нормы табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" сообщили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины. Президент отправил закон на доработку.

