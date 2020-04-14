Рада поддержала введение штрафов в 6 тысяч гривен для поджигателей травы

Верховная Рада поддержала законопроект 2339, предусматривающий ужесточение ответственности за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины. За соответствующие изменения проголосовали 362 народных депутата.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу подписал законопроект, теперь его направят на подпись президенту.



В частности, предлагается увеличить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха (с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за уничтожение или повреждение объектов растительного мира (с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

