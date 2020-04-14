Киевлянам льготный период оплаты коммуналки продлят до конца карантина

В Киеве льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до окончания карантина, заявил мэр Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.



"У нас была норма скидки 10 процентов для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко.



В то же время по его словам это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще.



Еще столичный мэр отметил, что из-за ограничительных мероприятий в городе "резко упал уровень уплаты". Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%.

