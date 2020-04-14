«Полезная программа»: как выбрать качественную муку?

Во вторник, 14 апреля, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный муке. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличаются различные виды муки и на что обращать внимание при выборе этого продукта.



Пшеничная, ржаная, гречневая, овсяная, кукурузная, льняная… Производители предлагают нам десятки видов муки, пригодных для кулинарии и полезных для здоровья. Например, рисовая и гречневая мука без глютена, поэтому не вызывают аллергий и хорошо подходят для диетического питания. Льняная – обладает интересным ореховым вкусом и отличными связующими качествами. Самая популярная, пшеничная, содержит все необходимые витамины для человеческого организма, в ней много макро- и микроэлементов: кальций, калий, натрий, магний, железо, фосфор и йод. Кроме того, она лучше других сортов подходит для выпекания куличей. Из какой муки получается пышная выпечка? Как выбрать качественный и полезный продукт?



«В торговом зале редко удается проверить муку на качество, ведь она продается в запечатанных бумажных пакетах, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова. – С другой стороны, это хорошо, потому что существует твердое правило: никогда не покупать муку, упакованную в полиэтилен. В пластике мука не может «дышать» и приобретает затхлый запах. Обращайте внимание на срок хранения и маркировку: обязательно должно быть указано ДСТУ и международный стандарт. Не следует покупать муку с истекающим сроком хранения. Мука, которая долго хранилась, слеживается, теряет сыпучесть, в ней развиваются микроорганизмы. Поэтому выбирайте пакет с самой свежей датой упаковки».



Чем полезна мука для нашего организма? В чем разница между пшеничной, ржаной и овсяной мукой? Какие экзотические виды муки и гастрономические тренды существуют в мире? И можно ли налегать на выпечку или изделия из банановой, кокосовой, миндальной муки? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, диетолог Борис Скачко, пекарь Игорь Лаврешин. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Оксана Пекун.



«Несмотря на разнообразие сортов, я предпочитаю классику – выпечку из пшеничной муки, – говорит певица. – Хоть моя фамилия и Пекун, печь что-то из гречневой или кукурузной муки мне пока не доводилось. А вот пшеничную выбирать умею. Цвет муки высшего и первого сорта должен быть белым или с кремовым оттенком. На вкус качественная мука не должна быть кислой или иметь привкус затхлости и плесени. Также в муке не должно быть комков, черных точек, жучков и личинок. Мука может прогоркнуть, если ее неправильно хранить. Этому более подвержены низшие сорта муки, так как в них содержится больше жира. Главное – читайте внимательно все, что написано на упаковке, и выбирайте самое свежее».



«Полезную программу» о муке смотрите завтра, 14 апреля, в 10:00 на телеканале «Интер».



Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 15 апреля, в 10:00 на «Интере» – программа о домашней колбасе.

У каждого народа – свои кулинарные традиции: в Литве домашнюю колбасу поджигают в тарелке, в Марокко, Алжире и Египте подают с зеленью в лаваше. Для украинцев домашняя колбаса уже давно стала национальным блюдом, без которого не обходится ни одна пасхальная корзина. Что входит в состав домашней колбасы? Как ее правильно выбирать, хранить и есть? Как понять, достаточно ли тщательно очищена оболочка, которую наполняют фаршем? Сколько колбасы можно употреблять в день, чтобы не навредить организму? И как быстро приготовить фарш для колбасы в домашних условиях? Ответы ищите в выпуске «Полезной программы», звездной гостьей которого стала заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.



В четверг, 16 апреля, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск о том, на что обращать внимание при выборе яиц.

Ежегодно в мире люди съедают около 600 миллиардов куриных яиц, а среднестатистический украинец употребляет 173 штуки в год. Яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов, блюда из них готовятся быстро и легко. В чем заключается польза яиц для нашего организма? Как визуально оценить их качество? Сколько штук можно съесть в день? Какой способ приготовления самый полезный – вкрутую, в мешочек, пашот? Безопасно ли употреблять сырые яйца? В чем разница между куриными, перепелиными и страусиными яйцами? Стоит ли употреблять в пищу гусиные, индюшачьи и утиные яйца? И как приготовить омлет из страусиного яйца? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – певица Натаника.



В пятницу, 17 апреля, в 10:00 смотрите на «Интере» «Полезную программу» о холодце.

В давние времена это блюдо было популярным среди слуг царских домов. После ужина все остатки еды собирали, бросали в большой чан, заливали бульоном и выставляли на улицу застывать. Цари холодец не ели до тех пор, пока французские повара не научились готовить это блюдо изысканно. В наше время существуют сотни рецептов холодца. Что входит в состав идеального блюда? Много ли в холодце содержится коллагена? И чем он полезен для организма? Как выбрать качественные продукты для холодца? Чем это блюдо отличается от холодного, студня и заливного? Как добиться прозрачности бульона? И как приготовить к Пасхе необычные яйца из холодца? Ответы на все вопросы – в «Полезной программе», гостьей которой стала народная артистка Украины Ольга Сумская.



А в субботу, 18 апреля, в 10:00 на «Интере» выйдет повтор выпуска «Полезной программы» о кровяной колбасе.

Это блюдо с давних времен обожают в каждой украинской семье. Кровяная колбаса бывает разная: сырая и вареная, с гречкой и яблоком, первого, второго и третьего сорта. Как разобраться, качественная ли она, и выбрать безопасный для здоровья продукт? В чем преимущество кровянки? Насколько она способна повысить уровень гемоглобина в крови? И по каким рецептам готовят кровяную колбасу в других странах?

