Принц Гарри отказался от королевской фамилии

Принц Гарри отказался от использования королевской фамилии. Об этом сообщает издание Daily Mail.



После переезда из Великобритании в США Гарри пришлось регистрировать свою туристическую эко-компанию Travalyst. Во время подачи документов для этого он не использовал фамилию Маунтбеттен-Виндзор.



Также отмечается, что вместо этого Гарри использовал свое полное имя - принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.



В рамках кампании Travalyst будет запущена система для отслеживания выбросов углерода.



Издание отмечает, что ранее герцог Сассекский уже отказывался от использования фамилии в школьные годы и во время службы в армии.





