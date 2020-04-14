Шутки на тему самоизоляции признаны полезными для психики

Итальянский психолог Сара Реджинелла констатирует: интернет-мемы, комиксы и анекдоты на тему самоизоляции помогают справиться с психологическим давлением, передает РИА "Новости". По словам специалиста, юмор является прекрасным механизмом защиты. А пережить непростое время возможно только в условиях сохранения психики.



Реджинелла подчеркивает: "Во времена пандемии крайне важной становится работа психологов, которые должны помочь справить с последствиями нарушения повседневной рутины и изоляции. Это может быть и домашнее насилие, и депрессия, и посттравматическое расстройство. Во всех этих случаях нужно, не откладывая, обращаться к психологу, даже на дистанционной основе, потому что с такими вещами тяжело справиться самим. Шутки помогают всегда. Проблемы остаются, но с юмором их можно разделять с другими людьми. Юмор дает нам понять, что жертвы, которые мы совершаем ради всеобщего блага, имеют смысл".



Кстати, депрессивные мемы особым образом влияют на людей с депрессией. Университета Шеффилд Халлам установил, что интернет-мемы о депрессии могут уменьшить выраженность данного расстройства. В рамках исследования ученые узнали, как люди с депрессией воспринимают такие мемы. К работе привлекли 200 человек 18-56 лет.



В зависимости от выраженности симптомов депрессии добровольцев разбили на группы. Самая депрессивная группа включала 43 человека, а наименее депрессивная - 56 человек. Всем добровольцам показывали интернет-мемы о депрессии, а также просто нейтральные мемы. Все мемы нужно было оценить по пятибалльной шкале. Добровольцы рассказывали, насколько мем смешной, понятный и узнаваемый, хочется ли им поделиться в соцсетях, способен ли он поднять настроение. Они также прошли проверку на способность контролировать эмоции.



Оказалось, лицам с депрессией депрессивные мемы кажутся более смешными, уместными и понятными, чем тем, у кого депрессии нет. Причем, депрессивная группа считала, что такие мемы могут поднимать настроение людям из этой группы. Люди без депрессии придерживались прямо противоположного мнения. По словам специалистов, у людей с депрессией иное чувство юмора, чем у здоровых людей. В частности, они лучше воспринимают черный юмор.

